Прогноз Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс (08-го марта), ставки и коэффициенты

Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (08.03.23)

08-го марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вальков/Джевецкий , а противостоять в этом поединке будет Никлас Салминен/Стевенс.



Теннисное противостояние Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08-го марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вальков/Джевецкий является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс запланирован организаторами турнира на 08-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Вальков/Джевецкий имеет три победы при одном поражении.

Вальков/Джевецкий

В этом сезоне Вальков/Джевецкий показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вальков/Джевецкий сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вальков/Джевецкий еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вальков/Джевецкий обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вальков/Джевецкий играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вальков/Джевецкий любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Никлас Салминен/Стевенс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Никлас Салминен/Стевенсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Никлас Салминен/Стевенс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Никлас Салминен/Стевенс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Никлас Салминен/Стевенс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Никлас Салминен/Стевенс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.03.23)

Вальков/Джевецкий

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вальков/Джевецкий, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вальков/Джевецкий уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вальков/Джевецкий старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вальков/Джевецкий, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вальков/Джевецкий не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вальков/Джевецкий все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вальков/Джевецкий точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Никлас Салминен/Стевенс

Этот сезон Никлас Салминен/Стевенс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Никлас Салминен/Стевенс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Никлас Салминен/Стевенс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Никлас Салминен/Стевенс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вальков/Джевецкий — Никлас Салминен/Стевенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вальков/Джевецкий и Никлас Салминен/Стевенс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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