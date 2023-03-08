Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес (08-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес (08.03.2023), ставки и коэффициенты

08.03.2023 в 13:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Рюкю Голден Кингс примет соперника по национальному первенству Хирошима Драгонфлиес.



08.03.2023 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Рюкю Голден Кингс – Хирошима Драгонфлиес, который начнется в 13:35 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Рюкю Голден Кингс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Хирошима Драгонфлиес. Данный поединок будет сыгран 08.03.2023, а по московскому времени его начало состоится в 13:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Рюкю Голден Кингс

В этом сезоне баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Рюкю Голден Кингс нет более травмированных игроков основы.



Хирошима Драгонфлиес

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 08.03.2023. На этот раз соперником хозяев будет Хирошима Драгонфлиес, так что в 13:35 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес 08.03.2023

Рюкю Голден Кингс

В этом сезоне баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Хирошима Драгонфлиес

После того, как баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08.03.2023, и в его рамках состоится поединок Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:35 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Рюкю Голден Кингс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рюкю Голден Кингс — Хирошима Драгонфлиес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рюкю Голден Кингс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рюкю Голден Кингс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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