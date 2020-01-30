Прогноз Ариас/Дутра Да Силва — Толедо Баке/Эстеве Лобато (30-го января), ставки и коэффициенты

Ариас/Дутра Да Силва — Толедо Баке/Эстеве Лобато (30.01.2020), ставки и коэффициенты

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Ариас/Дутра Да Силва — Толедо Баке/Эстеве Лобато. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ариас/Дутра Да Силва

Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ариас/Дутра Да Силва - Толедо Баке/Эстеве Лобато, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 30.01.2020, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель - Ариас/Дутра Да Силва. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.В 18:00 по Москве Ариас/Дутра Да Силва выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Толедо Баке/Эстеве Лобато. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 30.01.2020. Ариас/Дутра Да Силва не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.На данный момент Ариас/Дутра Да Силва является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ариас/Дутра Да Силва однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ариас/Дутра Да Силва демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ариас/Дутра Да Силва хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ариас/Дутра Да Силва часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.

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Толедо Баке/Эстеве Лобато

На этом турнире Толедо Баке/Эстеве Лобато играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Толедо Баке/Эстеве Лобато все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Толедо Баке/Эстеве Лобато не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Толедо Баке/Эстеве Лобато уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Толедо Баке/Эстеве Лобато на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Толедо Баке/Эстеве Лобато пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Ариас/Дутра Да Силва — Толедо Баке/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.01.20)

Ариас/Дутра Да Силва

Толедо Баке/Эстеве Лобато

Сегодня матч Ариас/Дутра Да Силва — Толедо Баке/Эстеве Лобато Прогнозы от БК «БалтБет»

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Ариас/Дутра Да Силва - Толедо Баке/Эстеве Лобато: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Дутра Да Силва - Толедо Баке/Эстеве Лобато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ариас/Дутра Да Силва выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ариас/Дутра Да Силва всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ариас/Дутра Да Силва уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ариас/Дутра Да Силва занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ариас/Дутра Да Силва больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ариас/Дутра Да Силва имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.Несмотря на свой молодой возраст, Толедо Баке/Эстеве Лобато демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Толедо Баке/Эстеве Лобато уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Толедо Баке/Эстеве Лобато станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Толедо Баке/Эстеве Лобато, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Толедо Баке/Эстеве Лобато умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Толедо Баке/Эстеве Лобато имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ариас/Дутра Да Силва и Толедо Баке/Эстеве Лобато сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ариас/Дутра Да Силва, и Толедо Баке/Эстеве Лобато будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-234211-prognoz-na-match-gyumri-urartu-30-01-20/