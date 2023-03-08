Прогноз на бой Зухриддин Гофуров (Узб) — Альберт Жапуев (Рос) 09 марта

«Зухриддин Гофуров (Узб)» – «Альберт Жапуев (Рос)». 09.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Зухриддин Гофуров (Узб) — Альберт Жапуев (Рос) на 09-го марта 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:25.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Зухриддин Гофуров (Узб) — Альберт Жапуев (Рос) пройдет 09-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 18:25 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Зухриддин Гофуров (Узб) имеет две победы нокаутом, а Альберт Жапуев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зухриддин Гофуров (Узб) — Альберт Жапуев (Рос):

победа Зухриддин Гофуров (Узб) – 0, ничья – 0, победа Альберт Жапуев (Рос) – 0

Прогноз на матч Зухриддин Гофуров (Узб) – Альберт Жапуев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта 2023 года :

Так как Зухриддин Гофуров (Узб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Альберт Жапуев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Зухриддин Гофуров (Узб) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Зухриддин Гофуров (Узб) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Зухриддин Гофуров (Узб) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Зухриддин Гофуров (Узб) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Зухриддин Гофуров (Узб) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Зухриддин Гофуров (Узб) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Зухриддин Гофуров (Узб) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Альберт Жапуев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Альберт Жапуев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Альберт Жапуев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Альберт Жапуев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Альберт Жапуев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Зухриддин Гофуров (Узб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Зухриддин Гофуров (Узб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Зухриддин Гофуров (Узб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Зухриддин Гофуров (Узб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Зухриддин Гофуров (Узб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Зухриддин Гофуров (Узб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Альберт Жапуев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Альберт Жапуев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Альберт Жапуев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Альберт Жапуев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Альберт Жапуев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Альберт Жапуев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Зухриддин Гофуров (Узб) – Альберт Жапуев (Рос) 09.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Зухриддин Гофуров (Узб) легко справится с таким соперником, как Альберт Жапуев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Альберт Жапуев (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Зухриддин Гофуров (Узб)

Зухриддин Гофуров (Узб) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Зухриддин Гофуров (Узб) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Зухриддин Гофуров (Узб) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Зухриддин Гофуров (Узб) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Зухриддин Гофуров (Узб) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Альберт Жапуев (Рос)

На сегодняшний день Альберт Жапуев (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Альберт Жапуев (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Альберт Жапуев (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Альберт Жапуев (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Зухриддин Гофуров (Узб) — Альберт Жапуев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта 2023 года

В настоящее время Зухриддин Гофуров (Узб) и Альберт Жапуев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Зухриддин Гофуров (Узб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Зухриддин Гофуров (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Альберт Жапуев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Зухриддин Гофуров (Узб).

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