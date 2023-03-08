Прогноз на бой Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос) 10 марта

«Джейсон Поне (Фра)» – «Владимир Канунников (Рос)». 10.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос). На ринге его участники появятся в 16:50 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джейсон Поне (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джейсон Поне (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Владимир Канунников (Рос), так что вряд ли в 16:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос):

победа Джейсон Поне (Фра) – 0, ничья – 0, победа Владимир Канунников (Рос) – 0

Прогноз на матч Джейсон Поне (Фра) – Владимир Канунников (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 марта :

Так как Джейсон Поне (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Владимир Канунников (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Джейсон Поне (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джейсон Поне (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джейсон Поне (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джейсон Поне (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джейсон Поне (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джейсон Поне (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джейсон Поне (Фра) может и не устоять на ногах.

Владимир Канунников (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Владимир Канунников (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Владимир Канунников (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Владимир Канунников (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Владимир Канунников (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Джейсон Поне (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джейсон Поне (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джейсон Поне (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джейсон Поне (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Владимир Канунников (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Владимир Канунников (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Владимир Канунников (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Владимир Канунников (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Владимир Канунников (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейсон Поне (Фра) – Владимир Канунников (Рос) 10.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Владимир Канунников (Рос) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джейсон Поне (Фра) и Владимир Канунников (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Владимир Канунников (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джейсон Поне (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Джейсон Поне (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джейсон Поне (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джейсон Поне (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джейсон Поне (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джейсон Поне (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Владимир Канунников (Рос)

Сейчас Владимир Канунников (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Владимир Канунников (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Владимир Канунников (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Владимир Канунников (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Владимир Канунников (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 марта

На титульный бой Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джейсон Поне (Фра) — Владимир Канунников (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джейсон Поне (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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