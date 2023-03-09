Прогноз Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста (10 марта), ставки и коэффициенты

Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч (10.03.23)

10-го марта 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Вавринка/Тиафо , а противостоять в этом поединке будет Баутиста-Агут/Карреньо-Буста.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста можно будет вплоть до 22:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 10-го марта 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста:

До 10-го марта 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:00 по МСК.

Вавринка/Тиафо

В этом сезоне Вавринка/Тиафо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вавринка/Тиафо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вавринка/Тиафо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вавринка/Тиафо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вавринка/Тиафо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вавринка/Тиафо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Баутиста-Агут/Карреньо-Буста

Баутиста-Агут/Карреньо-Буста имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Баутиста-Агут/Карреньо-Буста уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Баутиста-Агут/Карреньо-Буста умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Баутиста-Агут/Карреньо-Буста обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Баутиста-Агут/Карреньо-Буста проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Вавринка/Тиафо» — «Баутиста-Агут/Карреньо-Буста»: прогноз автора

Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста 10-го марта 2023 года

Вавринка/Тиафо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вавринка/Тиафо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вавринка/Тиафо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вавринка/Тиафо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вавринка/Тиафо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вавринка/Тиафо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вавринка/Тиафо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Баутиста-Агут/Карреньо-Буста

В этом сезоне Баутиста-Агут/Карреньо-Буста действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Баутиста-Агут/Карреньо-Буста обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Баутиста-Агут/Карреньо-Буста не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Баутиста-Агут/Карреньо-Буста не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Баутиста-Агут/Карреньо-Буста имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вавринка/Тиафо, и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вавринка/Тиафо — Баутиста-Агут/Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вавринка/Тиафо и Баутиста-Агут/Карреньо-Буста.



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