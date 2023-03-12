Прогноз на бой Сэм Гудмен (Авс) — ТиДжей Дохени (Авс) 12-го марта 2023 года

«Сэм Гудмен (Авс)» – «ТиДжей Дохени (Авс)». 12.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сэм Гудмен (Авс) проведет 12-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как ТиДжей Дохени (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сэм Гудмен (Авс) — ТиДжей Дохени (Авс) пройдет 12-го марта, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сэм Гудмен (Авс) имеет две победы нокаутом, а ТиДжей Дохени (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэм Гудмен (Авс) — ТиДжей Дохени (Авс):

победа Сэм Гудмен (Авс) – 0, ничья – 0, победа ТиДжей Дохени (Авс) – 0

Прогноз на матч Сэм Гудмен (Авс) – ТиДжей Дохени (Авс) Бои, титульный бой, 12-го марта :

Так как Сэм Гудмен (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время ТиДжей Дохени (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Сэм Гудмен (Авс) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Сэм Гудмен (Авс) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Сэм Гудмен (Авс) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Сэм Гудмен (Авс) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что ТиДжей Дохени (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь ТиДжей Дохени (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед ТиДжей Дохени (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. ТиДжей Дохени (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев ТиДжей Дохени (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Сэм Гудмен (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сэм Гудмен (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сэм Гудмен (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сэм Гудмен (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что ТиДжей Дохени (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. ТиДжей Дохени (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, ТиДжей Дохени (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара ТиДжей Дохени (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, ТиДжей Дохени (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что ТиДжей Дохени (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Сэм Гудмен (Авс) – ТиДжей Дохени (Авс) 12.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сэм Гудмен (Авс) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что ТиДжей Дохени (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сэм Гудмен (Авс)

Сэм Гудмен (Авс) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Сэм Гудмен (Авс) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Сэм Гудмен (Авс) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Сэм Гудмен (Авс) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Сэм Гудмен (Авс) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

ТиДжей Дохени (Авс)

Никаких высот ТиДжей Дохени (Авс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то ТиДжей Дохени (Авс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта ТиДжей Дохени (Авс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться ТиДжей Дохени (Авс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сэм Гудмен (Авс) — ТиДжей Дохени (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го марта

В настоящее время Сэм Гудмен (Авс) и ТиДжей Дохени (Авс) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сэм Гудмен (Авс) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Сэм Гудмен (Авс) легко справится с таким соперником, как ТиДжей Дохени (Авс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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