Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) (11 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) 11-го марта 2023 года

11-го марта 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Айова Пантерс (жен) примет соперника по национальному первенству Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Северная Айова Пантерс (жен) и Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 11-го марта 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 05:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен):

В 05:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Северная Айова Пантерс (жен) и Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 11-го марта 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Северная Айова Пантерс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Северная Айова Пантерс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Северная Айова Пантерс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс (жен) наконец-то возвращаются домой, а 11-го марта 2023 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 05:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) 11-го марта 2023 года

Северная Айова Пантерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен), который должен пройти 11-го марта 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Айова Пантерс (жен) — Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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