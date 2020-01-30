Прогноз Анкита Райна — Симона Вальтерт (31.01.2020), ставки и коэффициенты

Анкита Райна — Симона Вальтерт. Прогноз, ставки на матч. ITF (31.01.20)

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анкита Райна — Симона Вальтерт:

Анкита Райна

Букмекерские конторы расширили свою линию до 31-го января 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анкита Райна - Симона Вальтерт. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анкита Райна, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.Анкита Райна имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го января 2020 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Симона Вальтерт. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Анкита Райна имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.В этом сезоне Анкита Райна показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Анкита Райна играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Анкита Райна умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Анкита Райна и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Анкита Райна будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Анкита Райна чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.

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Симона Вальтерт

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Симона Вальтерт в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Симона Вальтерт уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Симона Вальтерт уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Симона Вальтерт обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Анкита Райна — Симона Вальтерт. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Анкита Райна — Симона Вальтерт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.01.20)

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Анкита Райна - Симона Вальтерт: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Анкита Райна - Симона Вальтерт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Анкита Райна и Симона Вальтерт впервые будут встречаться между собой. Если Анкита Райна уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник - Симона Вальтерт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Анкита Райна демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Анкита Райна – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.К данному турниру Анкита Райна подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Анкита Райна находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Анкита Райна не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Анкита Райна старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Анкита Райна демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.В этом сезоне Симона Вальтерт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Симона Вальтерт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Симона Вальтерт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Симона Вальтерт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Симона Вальтерт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анкита Райна и Симона Вальтерт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Анкита Райна и Симона Вальтерт из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Симона Вальтерт относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Симона Вальтерт проводит второй или третий матч. А вот Анкита Райна как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Анкита Райна, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Анкита Райна без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Анкита Райна вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анкита Райна и Симона Вальтерт.

http://evolvegame.ru/cat4-234359-uk-devis-kaliforniya-irvine-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-31-01-20/