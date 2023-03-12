Прогноз Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен (12.03.2023), ставки и коэффициенты

Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен. Прогноз, ставки на матч (12.03.23)

12.03.2023 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Германии, в котором на своей площадке местный клуб Медиполис СЦ Джена примет соперника по национальному первенству Бэйер Гиянтс Леверкусен.



Главный тренер баскетбольного клуба Медиполис СЦ Джена каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 12.03.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Бэйер Гиянтс Леверкусен. Игра, которая начнется в 18:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бэйер Гиянтс Леверкусен. Данный поединок будет сыгран 12.03.2023, а по московскому времени его начало состоится в 18:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бэйер Гиянтс Леверкусен лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Медиполис СЦ Джена

В этом сезоне баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Медиполис СЦ Джена вообще лидирует в чемпионате.



Бэйер Гиянтс Леверкусен

В составе баскетбольного клуба Бэйер Гиянтс Леверкусен нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Бэйер Гиянтс Леверкусен уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Медиполис СЦ Джена» — «Бэйер Гиянтс Леверкусен»: прогноз автора

На 12.03.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бэйер Гиянтс Леверкусен удалось одержать победу у себя дома.



Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.23)

Медиполис СЦ Джена

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Медиполис СЦ Джена сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Медиполис СЦ Джена бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бэйер Гиянтс Леверкусен

Два года назад баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12.03.2023 сыграет матч против БК Бэйер Гиянтс Леверкусен. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Медиполис СЦ Джена также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Медиполис СЦ Джена провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Медиполис СЦ Джена показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Медиполис СЦ Джена и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бэйер Гиянтс Леверкусен показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Медиполис СЦ Джена — Бэйер Гиянтс Леверкусен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Медиполис СЦ Джена является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Медиполис СЦ Джена проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Медиполис СЦ Джена нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Бэйер Гиянтс Леверкусен испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бэйер Гиянтс Леверкусен хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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