Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс. Прогноз, ставки на матч(13.03.23)

Прогноз Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс (13 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс 13 марта

13 марта в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз примет соперника по национальному первенству Огаста Ягуарс.



В 02:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Саут Каролина Эйкен Пейсерз и Огаста Ягуарс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 13 марта, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Огаста Ягуарс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс назначен на 13 марта, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Саут Каролина Эйкен Пейсерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Саут Каролина Эйкен Пейсерз вообще лидирует в чемпионате.



Огаста Ягуарс

Президент баскетбольного клуба Огаста Ягуарс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Огаста Ягуарс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Огаста Ягуарс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Саут Каролина Эйкен Пейсерз» — «Огаста Ягуарс»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз пообещал, что 13 марта его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Огаста Ягуарс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс. Прогноз, ставки на матч(13.03.23)

Саут Каролина Эйкен Пейсерз

В последние годы Саут Каролина Эйкен Пейсерз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Огаста Ягуарс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Огаста Ягуарс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Огаста Ягуарс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Огаста Ягуарс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13 марта сыграет матч против БК Огаста Ягуарс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Саут Каролина Эйкен Пейсерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Огаста Ягуарс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Огаста Ягуарс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Огаста Ягуарс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саут Каролина Эйкен Пейсерз — Огаста Ягуарс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Саут Каролина Эйкен Пейсерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Саут Каролина Эйкен Пейсерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Огаста Ягуарс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Огаста Ягуарс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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