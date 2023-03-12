Прогноз Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини (13-го марта), ставки и коэффициенты

Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини. Прогноз, ставки на матч (13.03.23)

13 марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Серена Перейра Джуббани , а противостоять в этом поединке будет Тициана Россини.



Так как теннисный поединок Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини пройдет уже 13 марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Серена Перейра Джуббани на тот момент намного сильнее, нежели Тициана Россини.



Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13 марта встречаются Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Серена Перейра Джуббани является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Серена Перейра Джуббани

Серена Перейра Джуббани отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Серена Перейра Джуббани проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Серена Перейра Джуббани проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Серена Перейра Джуббани играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Серена Перейра Джуббани больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Тициана Россини

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тициана Россинив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тициана Россини играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тициана Россини держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тициана Россини демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тициана Россини находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини

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Прогноз и ставка на матч Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини 13 марта

Серена Перейра Джуббани

Несмотря на внушительный возраст, Серена Перейра Джуббани демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Серена Перейра Джуббани гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Серена Перейра Джуббани обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Серена Перейра Джуббани снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Серена Перейра Джуббани может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Тициана Россини

Выступать в зале Тициана Россини не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тициана Россини старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тициана Россини принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тициана Россини демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тициана Россини даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тициана Россини хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини: снова ждем результативной игры

Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Серена Перейра Джуббани имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тициана Россини хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Серена Перейра Джуббани. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тициана Россини умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Серена Перейра Джуббани довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тициана Россини вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Серена Перейра Джуббани.

СЕГОДНЯ МАТЧ Серена Перейра Джуббани — Тициана Россини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Серена Перейра Джуббани и Тициана Россини. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Серена Перейра Джуббани и для Тициана Россини, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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