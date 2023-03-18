Прогноз на бой Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США) 18.03.2023

«Джеки Кэтэлин (США)» – «Эвелин Мартинс (США)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джеки Кэтэлин (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 18 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США):

победа Джеки Кэтэлин (США) – 0, ничья – 0, победа Эвелин Мартинс (США) – 0

Прогноз на матч Джеки Кэтэлин (США) – Эвелин Мартинс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джеки Кэтэлин (США) станет победителем боя. Если выиграет Эвелин Мартинс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джеки Кэтэлин (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джеки Кэтэлин (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джеки Кэтэлин (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джеки Кэтэлин (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эвелин Мартинс (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эвелин Мартинс (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эвелин Мартинс (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эвелин Мартинс (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эвелин Мартинс (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джеки Кэтэлин (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джеки Кэтэлин (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джеки Кэтэлин (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джеки Кэтэлин (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джеки Кэтэлин (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джеки Кэтэлин (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Эвелин Мартинс (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эвелин Мартинс (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эвелин Мартинс (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эвелин Мартинс (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эвелин Мартинс (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джеки Кэтэлин (США) – Эвелин Мартинс (США) 18.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джеки Кэтэлин (США) и Эвелин Мартинс (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Джеки Кэтэлин (США) и Эвелин Мартинс (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джеки Кэтэлин (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эвелин Мартинс (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джеки Кэтэлин (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джеки Кэтэлин (США) и Эвелин Мартинс (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эвелин Мартинс (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джеки Кэтэлин (США)

Несмотря на то, что Джеки Кэтэлин (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джеки Кэтэлин (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джеки Кэтэлин (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джеки Кэтэлин (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Эвелин Мартинс (США)

Прошлый бой Эвелин Мартинс (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Эвелин Мартинс (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Эвелин Мартинс (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Эвелин Мартинс (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джеки Кэтэлин (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джеки Кэтэлин (США) — Эвелин Мартинс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джеки Кэтэлин (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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