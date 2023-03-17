ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель: соперники не будут долго запрягать

Прогноз ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель (17.03.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель 17 марта

17 марта в 12:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ТНТ Тропанг Гига примет соперника по национальному первенству Барангай Гинебра Сан Мигель.



Главный тренер баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 17 марта хозяевам предстоит у себя дома принимать Барангай Гинебра Сан Мигель. Игра, которая начнется в 12:45 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов ТНТ Тропанг Гига и Барангай Гинебра Сан Мигель. Организаторы турнира собираются провести данную игру 17 марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК ТНТ Тропанг Гига, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

ТНТ Тропанг Гига

Сейчас баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома ТНТ Тропанг Гига проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Барангай Гинебра Сан Мигель

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Барангай Гинебра Сан Мигель сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель, запланированного на 17 марта. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь ТНТ Тропанг Гига и Барангай Гинебра Сан Мигель предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига.



Прогноз и ставка на матч ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель 17 марта

ТНТ Тропанг Гига

В этом сезоне баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Барангай Гинебра Сан Мигель

После того, как баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель пройдет 17 марта, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 12:45 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

ТНТ Тропанг Гига — Барангай Гинебра Сан Мигель: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ТНТ Тропанг Гига играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Барангай Гинебра Сан Мигель показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба ТНТ Тропанг Гига совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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