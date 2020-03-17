St. Petersburg (жен) — Kazan (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз St. Petersburg (жен) — Kazan (жен) (17.03.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч St. Petersburg (жен) — Kazan (жен) 17.03.2023

17.03.2023 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата IPBL, в котором на своей площадке местный клуб St. Petersburg (жен) примет соперника по национальному первенству Kazan (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч St. Petersburg (жен) – Kazan (жен) запланирован только на 17.03.2023, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 14:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ St. Petersburg (жен) — Kazan (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) проводит на своей площадке, и 17.03.2023 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Kazan (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 14:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба St. Petersburg (жен), а один раз сильнее были игроки БК Kazan (жен).

St. Petersburg (жен)

Сейчас баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле St. Petersburg (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Kazan (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Kazan (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Kazan (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Kazan (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч St. Petersburg (жен) — Kazan (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча St. Petersburg (жен) — Kazan (жен), запланированного на 17.03.2023. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь St. Petersburg (жен) и Kazan (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба St. Petersburg (жен).



Прогноз и ставка на матч St. Petersburg (жен) — Kazan (жен) 17.03.2023

St. Petersburg (жен)

В последние годы St. Petersburg (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба St. Petersburg (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Kazan (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Kazan (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Kazan (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч St. Petersburg (жен) — Kazan (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка St. Petersburg (жен) — Kazan (жен), который должен пройти 17.03.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 14:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

St. Petersburg (жен) — Kazan (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Kazan (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Kazan (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ St. Petersburg (жен) — Kazan (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба St. Petersburg (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб St. Petersburg (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Kazan (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Kazan (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Kazan (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-675624-verena-meliss-boyana-marinkovich-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-16-03-23/