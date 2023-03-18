Прогноз на бой Давид Залецкий (Пол) — Матеуш Кубишин (Пол) 18.03.2023

«Давид Залецкий (Пол)» – «Матеуш Кубишин (Пол)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Давид Залецкий (Пол) — Матеуш Кубишин (Пол). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Давид Залецкий (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:00 по московскому времени Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Давид Залецкий (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Залецкий (Пол) — Матеуш Кубишин (Пол):

победа Давид Залецкий (Пол) – 0, ничья – 0, победа Матеуш Кубишин (Пол) – 0

Прогноз на матч Давид Залецкий (Пол) – Матеуш Кубишин (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Давид Залецкий (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Матеуш Кубишин (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Давид Залецкий (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Давид Залецкий (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Давид Залецкий (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Давид Залецкий (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Давид Залецкий (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Давид Залецкий (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Давид Залецкий (Пол) может и не устоять на ногах.

Матеуш Кубишин (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Матеуш Кубишин (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Матеуш Кубишин (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Матеуш Кубишин (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Матеуш Кубишин (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Давид Залецкий (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Давид Залецкий (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Давид Залецкий (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Давид Залецкий (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Матеуш Кубишин (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Матеуш Кубишин (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Матеуш Кубишин (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Матеуш Кубишин (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Матеуш Кубишин (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Матеуш Кубишин (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Матеуш Кубишин (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Залецкий (Пол) – Матеуш Кубишин (Пол) 18.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Давид Залецкий (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Матеуш Кубишин (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Давид Залецкий (Пол) легко справится с таким соперником, как Матеуш Кубишин (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Матеуш Кубишин (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Давид Залецкий (Пол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Давид Залецкий (Пол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Давид Залецкий (Пол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Давид Залецкий (Пол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Давид Залецкий (Пол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Матеуш Кубишин (Пол)

В данный момент Матеуш Кубишин (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Матеуш Кубишин (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Матеуш Кубишин (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Матеуш Кубишин (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Давид Залецкий (Пол) — Матеуш Кубишин (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 марта

Так как Давид Залецкий (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Матеуш Кубишин (Пол).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Давид Залецкий (Пол) и Матеуш Кубишин (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Давид Залецкий (Пол) выиграет бой.

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