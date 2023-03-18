Прогноз на бой Соломон Дакрес (Анг) — Роберт Исмей (Анг) 18-го марта

«Соломон Дакрес (Анг)» – «Роберт Исмей (Анг)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Соломон Дакрес (Анг) — Роберт Исмей (Анг). На ринге его участники появятся в 23:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Соломон Дакрес (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 23:30 по московскому времени Соломон Дакрес (Анг) и Роберт Исмей (Анг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Соломон Дакрес (Анг) и Роберт Исмей (Анг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Соломон Дакрес (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Соломон Дакрес (Анг) — Роберт Исмей (Анг):

победа Соломон Дакрес (Анг) – 1.136, ничья – 26, победа Роберт Исмей (Анг) – 6.5

Прогноз на матч Соломон Дакрес (Анг) – Роберт Исмей (Анг) Бои, титульный бой, 18-го марта 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Соломон Дакрес (Анг) — Роберт Исмей (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.136 и 6.5.

История личных встреч

Соломон Дакрес (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Соломон Дакрес (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Соломон Дакрес (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Соломон Дакрес (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Соломон Дакрес (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Соломон Дакрес (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Соломон Дакрес (Анг) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Роберт Исмей (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Роберт Исмей (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Роберт Исмей (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Роберт Исмей (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Роберт Исмей (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Соломон Дакрес (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Соломон Дакрес (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Соломон Дакрес (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Соломон Дакрес (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Роберт Исмей (Анг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Роберт Исмей (Анг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Роберт Исмей (Анг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Роберт Исмей (Анг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Соломон Дакрес (Анг) – Роберт Исмей (Анг) 18.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Соломон Дакрес (Анг) и Роберт Исмей (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Соломон Дакрес (Анг) и Роберт Исмей (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Соломон Дакрес (Анг) и Роберт Исмей (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Соломон Дакрес (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Роберт Исмей (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Соломон Дакрес (Анг).

Спортивные прогнозисты считают, что Соломон Дакрес (Анг) в данный момент сильнее, нежели Роберт Исмей (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Соломон Дакрес (Анг)

Хотя Соломон Дакрес (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Соломон Дакрес (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Соломон Дакрес (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Соломон Дакрес (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Соломон Дакрес (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Роберт Исмей (Анг)

Никаких высот Роберт Исмей (Анг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Роберт Исмей (Анг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Роберт Исмей (Анг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Роберт Исмей (Анг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Соломон Дакрес (Анг) — Роберт Исмей (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го марта 2023 года

Никто не сомневается, что Соломон Дакрес (Анг) намного сильнее, чем Роберт Исмей (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Соломон Дакрес (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Роберт Исмей (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Соломон Дакрес (Анг).

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