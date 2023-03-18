Прогноз на бой Сергей Дьяконов (Рос) — Алехандро Солорзано (Мек) 18.03.2023

«Сергей Дьяконов (Рос)» – «Алехандро Солорзано (Мек)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сергей Дьяконов (Рос) проведет 18 марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Алехандро Солорзано (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Сергей Дьяконов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Алехандро Солорзано (Мек), так что вряд ли в 21:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Дьяконов (Рос) — Алехандро Солорзано (Мек):

победа Сергей Дьяконов (Рос) – 1.1, ничья – 55, победа Алехандро Солорзано (Мек) – 6.75

Прогноз на матч Сергей Дьяконов (Рос) – Алехандро Солорзано (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 марта :

Букмекерские конторы на бой Сергей Дьяконов (Рос) — Алехандро Солорзано (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 6.75.

История личных встреч

В свои 32 года Сергей Дьяконов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сергей Дьяконов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сергей Дьяконов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сергей Дьяконов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сергей Дьяконов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Алехандро Солорзано (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алехандро Солорзано (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алехандро Солорзано (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алехандро Солорзано (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алехандро Солорзано (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Сергей Дьяконов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сергей Дьяконов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сергей Дьяконов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сергей Дьяконов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сергей Дьяконов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сергей Дьяконов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Алехандро Солорзано (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Алехандро Солорзано (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Алехандро Солорзано (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Алехандро Солорзано (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Алехандро Солорзано (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Алехандро Солорзано (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Алехандро Солорзано (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сергей Дьяконов (Рос) – Алехандро Солорзано (Мек) 18.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сергей Дьяконов (Рос) и Алехандро Солорзано (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Сергей Дьяконов (Рос) и Алехандро Солорзано (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сергей Дьяконов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алехандро Солорзано (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сергей Дьяконов (Рос) легко справится с таким соперником, как Алехандро Солорзано (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сергей Дьяконов (Рос) и Алехандро Солорзано (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алехандро Солорзано (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сергей Дьяконов (Рос)

Несмотря на то, что Сергей Дьяконов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сергей Дьяконов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сергей Дьяконов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сергей Дьяконов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Алехандро Солорзано (Мек)

В данный момент Алехандро Солорзано (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Алехандро Солорзано (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Алехандро Солорзано (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Алехандро Солорзано (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Сергей Дьяконов (Рос) — Алехандро Солорзано (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 марта

Спортивные эксперты считают, что Сергей Дьяконов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Алехандро Солорзано (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Сергей Дьяконов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Алехандро Солорзано (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сергей Дьяконов (Рос).

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