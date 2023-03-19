New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL) (19-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL) 19-го марта 2023 года

19-го марта 2023 года в 14:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб New Zealand (TBL) примет соперника по национальному первенству Bulgaria (TBL).



19-го марта 2023 года состоится баскетбольный матч New Zealand (TBL) – Bulgaria (TBL), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 14:20. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб New Zealand (TBL) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL):

В 14:20 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов New Zealand (TBL) и Bulgaria (TBL). Организаторы турнира собираются провести данную игру 19-го марта 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Bulgaria (TBL). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК New Zealand (TBL), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

New Zealand (TBL)

Сейчас баскетбольный клуб New Zealand (TBL) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб New Zealand (TBL) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома New Zealand (TBL) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Bulgaria (TBL)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Bulgaria (TBL) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL)

Баскетбольный клуб New Zealand (TBL) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 19-го марта 2023 года. На этот раз соперником хозяев будет Bulgaria (TBL), так что в 14:20 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб New Zealand (TBL). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL) (19-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

New Zealand (TBL)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб New Zealand (TBL) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Bulgaria (TBL)

В прошлом матче баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Bulgaria (TBL) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 19-го марта 2023 года, и в его рамках состоится поединок New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:20 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба New Zealand (TBL) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба New Zealand (TBL) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба New Zealand (TBL) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб New Zealand (TBL) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Bulgaria (TBL) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ New Zealand (TBL) — Bulgaria (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб New Zealand (TBL) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба New Zealand (TBL) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба New Zealand (TBL) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Bulgaria (TBL) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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