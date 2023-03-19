Прогноз на бой Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк) 20 марта

«Кайтлин Паркер (Авс)» – «Джессика Триебелова (Свк)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кайтлин Паркер (Авс) проведет 20-го марта 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джессика Триебелова (Свк). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк) пройдет 20-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 16:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кайтлин Паркер (Авс) имеет две победы нокаутом, а Джессика Триебелова (Свк) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк):

победа Кайтлин Паркер (Авс) – 0, ничья – 0, победа Джессика Триебелова (Свк) – 0

Прогноз на матч Кайтлин Паркер (Авс) – Джессика Триебелова (Свк) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Кайтлин Паркер (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джессика Триебелова (Свк) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кайтлин Паркер (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кайтлин Паркер (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кайтлин Паркер (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кайтлин Паркер (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кайтлин Паркер (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кайтлин Паркер (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джессика Триебелова (Свк) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джессика Триебелова (Свк) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джессика Триебелова (Свк) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джессика Триебелова (Свк) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джессика Триебелова (Свк) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Кайтлин Паркер (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кайтлин Паркер (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кайтлин Паркер (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кайтлин Паркер (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кайтлин Паркер (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кайтлин Паркер (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джессика Триебелова (Свк) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джессика Триебелова (Свк) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джессика Триебелова (Свк) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джессика Триебелова (Свк) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джессика Триебелова (Свк) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джессика Триебелова (Свк) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джессика Триебелова (Свк) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайтлин Паркер (Авс) – Джессика Триебелова (Свк) 20.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кайтлин Паркер (Авс) и Джессика Триебелова (Свк), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Кайтлин Паркер (Авс) и Джессика Триебелова (Свк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кайтлин Паркер (Авс) и Джессика Триебелова (Свк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кайтлин Паркер (Авс) и Джессика Триебелова (Свк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кайтлин Паркер (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джессика Триебелова (Свк).

Кайтлин Паркер (Авс)

Свою самую выдающуюся победу Кайтлин Паркер (Авс) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кайтлин Паркер (Авс) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кайтлин Паркер (Авс) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кайтлин Паркер (Авс) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кайтлин Паркер (Авс) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джессика Триебелова (Свк)

Никаких высот Джессика Триебелова (Свк) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джессика Триебелова (Свк) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джессика Триебелова (Свк) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джессика Триебелова (Свк) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20-го марта 2023 года

В этом поединке Кайтлин Паркер (Авс) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джессика Триебелова (Свк), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кайтлин Паркер (Авс) — Джессика Триебелова (Свк) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кайтлин Паркер (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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