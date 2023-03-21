Прогноз на бой Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд) 21-го марта 2023 года

«Элиф Нур Туран (Тур)» – «Маниша Моун (Инд)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд). На ринге его участники появятся в 12:35 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Элиф Нур Туран (Тур) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 21 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд). По Москве начало данного поединка будет в 12:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд):

победа Элиф Нур Туран (Тур) – 0, ничья – 0, победа Маниша Моун (Инд) – 0

Прогноз на матч Элиф Нур Туран (Тур) – Маниша Моун (Инд) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Элиф Нур Туран (Тур) станет победителем боя. Если выиграет Маниша Моун (Инд), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Элиф Нур Туран (Тур) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Элиф Нур Туран (Тур) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Элиф Нур Туран (Тур) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Элиф Нур Туран (Тур) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Элиф Нур Туран (Тур) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Элиф Нур Туран (Тур) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Маниша Моун (Инд) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Маниша Моун (Инд) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Маниша Моун (Инд) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Маниша Моун (Инд) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Маниша Моун (Инд) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Элиф Нур Туран (Тур) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Элиф Нур Туран (Тур) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Элиф Нур Туран (Тур) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Элиф Нур Туран (Тур) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Элиф Нур Туран (Тур) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Элиф Нур Туран (Тур) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Маниша Моун (Инд) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Маниша Моун (Инд) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Маниша Моун (Инд) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Маниша Моун (Инд) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Маниша Моун (Инд) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Маниша Моун (Инд) должен задуматься о своей обороне.

Элиф Нур Туран (Тур) – Маниша Моун (Инд) 21.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Элиф Нур Туран (Тур) и Маниша Моун (Инд) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Элиф Нур Туран (Тур) и Маниша Моун (Инд). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Элиф Нур Туран (Тур) и Маниша Моун (Инд) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Маниша Моун (Инд) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Маниша Моун (Инд), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Элиф Нур Туран (Тур)

Элиф Нур Туран (Тур) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Элиф Нур Туран (Тур) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Элиф Нур Туран (Тур) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Элиф Нур Туран (Тур) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Элиф Нур Туран (Тур) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Маниша Моун (Инд)

Никаких высот Маниша Моун (Инд) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Маниша Моун (Инд) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Маниша Моун (Инд) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Маниша Моун (Инд) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21 марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Элиф Нур Туран (Тур) — Маниша Моун (Инд) собираются ставить на то, что сильнее будет Элиф Нур Туран (Тур), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Элиф Нур Туран (Тур) является очевидным фаворитом, ведь Маниша Моун (Инд) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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