Прогноз на бой Римма Волосенко (Каз) — Наталья Шадрина (Срб) 21.03.2023

«Римма Волосенко (Каз)» – «Наталья Шадрина (Срб)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го марта 2023 года должен состояться бой Римма Волосенко (Каз) — Наталья Шадрина (Срб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Римма Волосенко (Каз) — Наталья Шадрина (Срб) пройдет 21-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 16:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Римма Волосенко (Каз) имеет две победы нокаутом, а Наталья Шадрина (Срб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Римма Волосенко (Каз) — Наталья Шадрина (Срб):

победа Римма Волосенко (Каз) – 0, ничья – 0, победа Наталья Шадрина (Срб) – 0

Прогноз на матч Римма Волосенко (Каз) – Наталья Шадрина (Срб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Римма Волосенко (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Наталья Шадрина (Срб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Римма Волосенко (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Римма Волосенко (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Римма Волосенко (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Римма Волосенко (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Римма Волосенко (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Наталья Шадрина (Срб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Наталья Шадрина (Срб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Наталья Шадрина (Срб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Наталья Шадрина (Срб) должен быть в хорошей физической форме. Наталья Шадрина (Срб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Римма Волосенко (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Римма Волосенко (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Римма Волосенко (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Римма Волосенко (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Римма Волосенко (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Римма Волосенко (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Наталья Шадрина (Срб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Наталья Шадрина (Срб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Наталья Шадрина (Срб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Наталья Шадрина (Срб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Наталья Шадрина (Срб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Наталья Шадрина (Срб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Наталья Шадрина (Срб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Римма Волосенко (Каз) – Наталья Шадрина (Срб) 21.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Римма Волосенко (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Римма Волосенко (Каз) в данный момент сильнее, нежели Наталья Шадрина (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Римма Волосенко (Каз)

Как бы Римма Волосенко (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Римма Волосенко (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Римма Волосенко (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Римма Волосенко (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Римма Волосенко (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Наталья Шадрина (Срб)

Никаких высот Наталья Шадрина (Срб) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Наталья Шадрина (Срб) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Наталья Шадрина (Срб) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Наталья Шадрина (Срб) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Римма Волосенко (Каз) — Наталья Шадрина (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта 2023 года

В этом поединке Римма Волосенко (Каз) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Наталья Шадрина (Срб), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Римма Волосенко (Каз) и Наталья Шадрина (Срб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Римма Волосенко (Каз) выиграет бой.

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