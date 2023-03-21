Прогноз на бой Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз) 22-го марта 2023 года

«Мортеза Резаи (Ирн)» – «Нурсултан Хасымханов (Каз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз) на 22 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:00.

Сейчас Мортеза Резаи (Ирн) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Нурсултан Хасымханов (Каз), так что вряд ли в 15:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз):

победа Мортеза Резаи (Ирн) – 0, ничья – 0, победа Нурсултан Хасымханов (Каз) – 0

Прогноз на матч Мортеза Резаи (Ирн) – Нурсултан Хасымханов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мортеза Резаи (Ирн) не очень выгодно, а вот Нурсултан Хасымханов (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Мортеза Резаи (Ирн) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мортеза Резаи (Ирн) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мортеза Резаи (Ирн) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мортеза Резаи (Ирн) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Нурсултан Хасымханов (Каз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Нурсултан Хасымханов (Каз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Нурсултан Хасымханов (Каз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Нурсултан Хасымханов (Каз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Нурсултан Хасымханов (Каз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Мортеза Резаи (Ирн) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Мортеза Резаи (Ирн) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Мортеза Резаи (Ирн) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Мортеза Резаи (Ирн) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Мортеза Резаи (Ирн) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Мортеза Резаи (Ирн) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Нурсултан Хасымханов (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Нурсултан Хасымханов (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Нурсултан Хасымханов (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Нурсултан Хасымханов (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мортеза Резаи (Ирн) – Нурсултан Хасымханов (Каз) 22.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мортеза Резаи (Ирн) и Нурсултан Хасымханов (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мортеза Резаи (Ирн) легко справится с таким соперником, как Нурсултан Хасымханов (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нурсултан Хасымханов (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мортеза Резаи (Ирн)

В своей профессиональной карьере Мортеза Резаи (Ирн) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Мортеза Резаи (Ирн) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Мортеза Резаи (Ирн) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Мортеза Резаи (Ирн) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Мортеза Резаи (Ирн) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Нурсултан Хасымханов (Каз)

Нурсултан Хасымханов (Каз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Нурсултан Хасымханов (Каз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Нурсултан Хасымханов (Каз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Нурсултан Хасымханов (Каз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Нурсултан Хасымханов (Каз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 марта

На титульный бой Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мортеза Резаи (Ирн) — Нурсултан Хасымханов (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Нурсултан Хасымханов (Каз) выиграет нокаутом.