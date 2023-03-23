Прогноз на бой Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра) 23.03.2023

«Нгуен Тхи Там (Вье)» – «Васила Лхадири (Фра)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра). На ринге его участники появятся в 15:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Нгуен Тхи Там (Вье) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 23-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 15:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра):

победа Нгуен Тхи Там (Вье) – 0, ничья – 0, победа Васила Лхадири (Фра) – 0

Прогноз на матч Нгуен Тхи Там (Вье) – Васила Лхадири (Фра) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Нгуен Тхи Там (Вье) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Васила Лхадири (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Нгуен Тхи Там (Вье) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Нгуен Тхи Там (Вье) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Нгуен Тхи Там (Вье) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Нгуен Тхи Там (Вье) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Нгуен Тхи Там (Вье) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Васила Лхадири (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Васила Лхадири (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Васила Лхадири (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Васила Лхадири (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Васила Лхадири (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Нгуен Тхи Там (Вье) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Нгуен Тхи Там (Вье) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Нгуен Тхи Там (Вье) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Нгуен Тхи Там (Вье) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Нгуен Тхи Там (Вье) валится с ног. К тому же, Нгуен Тхи Там (Вье) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Нгуен Тхи Там (Вье) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Васила Лхадири (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Васила Лхадири (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Васила Лхадири (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Васила Лхадири (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Васила Лхадири (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Васила Лхадири (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Васила Лхадири (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Нгуен Тхи Там (Вье) – Васила Лхадири (Фра) 23.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нгуен Тхи Там (Вье) и Васила Лхадири (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Нгуен Тхи Там (Вье) и Васила Лхадири (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Васила Лхадири (Фра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Нгуен Тхи Там (Вье) в данный момент сильнее, нежели Васила Лхадири (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Нгуен Тхи Там (Вье)

В своей профессиональной карьере Нгуен Тхи Там (Вье) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Нгуен Тхи Там (Вье) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Нгуен Тхи Там (Вье) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Нгуен Тхи Там (Вье) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Нгуен Тхи Там (Вье) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Васила Лхадири (Фра)

Прошлый бой Васила Лхадири (Фра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Васила Лхадири (Фра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Васила Лхадири (Фра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Васила Лхадири (Фра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Нгуен Тхи Там (Вье) — Васила Лхадири (Фра). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23-го марта

Так как Нгуен Тхи Там (Вье) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Васила Лхадири (Фра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нгуен Тхи Там (Вье) и Васила Лхадири (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нгуен Тхи Там (Вье) выиграет с помощью нокаута.

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