Прогноз на бой Артур Линдон (Вел) — Брайан Науэль Суарес (Арг) 25.03.2023

«Артур Линдон (Вел)» – «Брайан Науэль Суарес (Арг)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Артур Линдон (Вел) проведет 25-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Брайан Науэль Суарес (Арг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Артур Линдон (Вел) — Брайан Науэль Суарес (Арг). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Линдон (Вел) — Брайан Науэль Суарес (Арг):

победа Артур Линдон (Вел) – 0, ничья – 0, победа Брайан Науэль Суарес (Арг) – 0

Прогноз на матч Артур Линдон (Вел) – Брайан Науэль Суарес (Арг) Бои, титульный бой, 25-го марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Артур Линдон (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Брайан Науэль Суарес (Арг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Артур Линдон (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Артур Линдон (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Артур Линдон (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Артур Линдон (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Артур Линдон (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Брайан Науэль Суарес (Арг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Брайан Науэль Суарес (Арг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Брайан Науэль Суарес (Арг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Брайан Науэль Суарес (Арг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Брайан Науэль Суарес (Арг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Артур Линдон (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Артур Линдон (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Артур Линдон (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Артур Линдон (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Артур Линдон (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Брайан Науэль Суарес (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Брайан Науэль Суарес (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Брайан Науэль Суарес (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Брайан Науэль Суарес (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Брайан Науэль Суарес (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Брайан Науэль Суарес (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Артур Линдон (Вел) – Брайан Науэль Суарес (Арг) 25.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Артур Линдон (Вел) — Брайан Науэль Суарес (Арг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Брайан Науэль Суарес (Арг) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Брайан Науэль Суарес (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Артур Линдон (Вел)

Артур Линдон (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Артур Линдон (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Артур Линдон (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Артур Линдон (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Артур Линдон (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Брайан Науэль Суарес (Арг)

Уже несколько лет Брайан Науэль Суарес (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Брайан Науэль Суарес (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Брайан Науэль Суарес (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Артур Линдон (Вел) — Брайан Науэль Суарес (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го марта

В настоящее время Артур Линдон (Вел) и Брайан Науэль Суарес (Арг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Артур Линдон (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Артур Линдон (Вел) легко справится с таким соперником, как Брайан Науэль Суарес (Арг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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