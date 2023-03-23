Прогноз Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос (24-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос. Прогноз, ставки на матч (24.03.23)

24 марта в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абоян/Деллиен Веласко , а противостоять в этом поединке будет Бритто/Сарайва Дос Сантос.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос можно будет вплоть до 01:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 24 марта. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Абоян/Деллиен Веласко и Бритто/Сарайва Дос Сантос еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24 марта встречаются Абоян/Деллиен Веласко и Бритто/Сарайва Дос Сантос. Начало поединка запланировано на 01:00 по МСК. Абоян/Деллиен Веласко является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Абоян/Деллиен Веласко

Болельщики ожидали, что на этом турнире Абоян/Деллиен Веласко продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Абоян/Деллиен Веласко в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Абоян/Деллиен Веласко сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Абоян/Деллиен Веласко немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бритто/Сарайва Дос Сантос

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бритто/Сарайва Дос Сантос в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бритто/Сарайва Дос Сантос уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бритто/Сарайва Дос Сантос уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бритто/Сарайва Дос Сантос обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос 24 марта

Абоян/Деллиен Веласко

На данном турнире Абоян/Деллиен Веласко выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Абоян/Деллиен Веласко выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Абоян/Деллиен Веласко допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Абоян/Деллиен Веласко особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Абоян/Деллиен Веласко, это умение играть на травяных кортах.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

На этом турнире Бритто/Сарайва Дос Сантос играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бритто/Сарайва Дос Сантос надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бритто/Сарайва Дос Сантос находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бритто/Сарайва Дос Сантос считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Абоян/Деллиен Веласко и Бритто/Сарайва Дос Сантос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос: андердог способен удивить фаворита

Абоян/Деллиен Веласко и Бритто/Сарайва Дос Сантос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Абоян/Деллиен Веласко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бритто/Сарайва Дос Сантос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Абоян/Деллиен Веласко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бритто/Сарайва Дос Сантос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Абоян/Деллиен Веласко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бритто/Сарайва Дос Сантос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Абоян/Деллиен Веласко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абоян/Деллиен Веласко — Бритто/Сарайва Дос Сантос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Абоян/Деллиен Веласко и Бритто/Сарайва Дос Сантос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Абоян/Деллиен Веласко и для Бритто/Сарайва Дос Сантос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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