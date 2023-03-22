Прогноз на бой Екатерина Вандарьева (Блр) — Иман Барлоу (Анг) 25 марта

«Екатерина Вандарьева (Блр)» – «Иман Барлоу (Анг)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Екатерина Вандарьева (Блр) — Иман Барлоу (Анг) на 25-го марта 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:20.

Сейчас Екатерина Вандарьева (Блр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го марта 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Иман Барлоу (Анг), так что вряд ли в 02:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Екатерина Вандарьева (Блр) — Иман Барлоу (Анг):

победа Екатерина Вандарьева (Блр) – 0, ничья – 0, победа Иман Барлоу (Анг) – 0

Прогноз на матч Екатерина Вандарьева (Блр) – Иман Барлоу (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта 2023 года :

Так как Екатерина Вандарьева (Блр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Иман Барлоу (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Екатерина Вандарьева (Блр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Екатерина Вандарьева (Блр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Екатерина Вандарьева (Блр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Екатерина Вандарьева (Блр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Екатерина Вандарьева (Блр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Иман Барлоу (Анг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Иман Барлоу (Анг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Иман Барлоу (Анг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Иман Барлоу (Анг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Иман Барлоу (Анг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Екатерина Вандарьева (Блр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Екатерина Вандарьева (Блр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Екатерина Вандарьева (Блр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Екатерина Вандарьева (Блр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Екатерина Вандарьева (Блр) валится с ног. К тому же, Екатерина Вандарьева (Блр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Екатерина Вандарьева (Блр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Иман Барлоу (Анг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Иман Барлоу (Анг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Иман Барлоу (Анг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Иман Барлоу (Анг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Иман Барлоу (Анг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Иман Барлоу (Анг) должен задуматься о своей обороне.

Екатерина Вандарьева (Блр) – Иман Барлоу (Анг) 25.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Екатерина Вандарьева (Блр) является очевидным фаворитом, ведь Иман Барлоу (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Екатерина Вандарьева (Блр) в данный момент сильнее, нежели Иман Барлоу (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Екатерина Вандарьева (Блр)

Свою самую выдающуюся победу Екатерина Вандарьева (Блр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Екатерина Вандарьева (Блр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Екатерина Вандарьева (Блр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Екатерина Вандарьева (Блр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Екатерина Вандарьева (Блр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Иман Барлоу (Анг)

Никаких высот Иман Барлоу (Анг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Иман Барлоу (Анг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Иман Барлоу (Анг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Иман Барлоу (Анг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Екатерина Вандарьева (Блр) — Иман Барлоу (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Екатерина Вандарьева (Блр) сейчас намного сильнее, чем Иман Барлоу (Анг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Екатерина Вандарьева (Блр) и Иман Барлоу (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Екатерина Вандарьева (Блр) выиграет с помощью нокаута.

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