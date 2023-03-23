Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао (24-го марта), ставки и коэффициенты

Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао (24 марта), ставки и коэффициенты

24 марта в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Одзеки/Осафуне , а противостоять в этом поединке будет Инуэ/Цао.



Одзеки/Осафуне считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Инуэ/Цао 24 марта будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 07:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Одзеки/Осафуне имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Инуэ/Цао. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Одзеки/Осафуне имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Одзеки/Осафуне

На данный момент Одзеки/Осафуне является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Одзеки/Осафуне однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Одзеки/Осафуне демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Одзеки/Осафуне хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Одзеки/Осафуне часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Инуэ/Цао

Нынешняя форма, которую демонстрирует Инуэ/Цао еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Инуэ/Цао постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Инуэ/Цао пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Инуэ/Цао не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Инуэ/Цао не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао

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Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао (24 марта), ставки и коэффициенты

Одзеки/Осафуне

Одзеки/Осафуне не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Одзеки/Осафуне любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Одзеки/Осафуне умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Одзеки/Осафуне не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Одзеки/Осафуне умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Инуэ/Цао

Инуэ/Цао лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Инуэ/Цао играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Инуэ/Цао начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Инуэ/Цао выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Инуэ/Цао сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао: будет сделан акцент на атакующий теннис

Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Одзеки/Осафуне имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Инуэ/Цао хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Одзеки/Осафуне. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Инуэ/Цао умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Одзеки/Осафуне довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Инуэ/Цао вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Одзеки/Осафуне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Одзеки/Осафуне — Инуэ/Цао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Одзеки/Осафуне и Инуэ/Цао сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Одзеки/Осафуне, и Инуэ/Цао будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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