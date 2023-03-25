Прогноз на бой Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит) 25 марта

«Донгак Торепчи (Рос)» – «Чжан Пеймиан (Кит)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит). На ринге его участники появятся в 03:50 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Донгак Торепчи (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 25-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит). По Москве начало данного поединка будет в 03:50, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит):

победа Донгак Торепчи (Рос) – 0, ничья – 0, победа Чжан Пеймиан (Кит) – 0

Прогноз на матч Донгак Торепчи (Рос) – Чжан Пеймиан (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта :

Букмекерские конторы на бой Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Донгак Торепчи (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Донгак Торепчи (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Донгак Торепчи (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Донгак Торепчи (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Донгак Торепчи (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Донгак Торепчи (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Чжан Пеймиан (Кит) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Чжан Пеймиан (Кит) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Чжан Пеймиан (Кит) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Чжан Пеймиан (Кит) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Чжан Пеймиан (Кит) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Донгак Торепчи (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Донгак Торепчи (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Донгак Торепчи (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Донгак Торепчи (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Чжан Пеймиан (Кит) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чжан Пеймиан (Кит) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чжан Пеймиан (Кит) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чжан Пеймиан (Кит) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чжан Пеймиан (Кит) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чжан Пеймиан (Кит) должен задуматься о своей обороне.

Донгак Торепчи (Рос) – Чжан Пеймиан (Кит) 25.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Донгак Торепчи (Рос) и Чжан Пеймиан (Кит) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Донгак Торепчи (Рос) и Чжан Пеймиан (Кит) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Донгак Торепчи (Рос) и Чжан Пеймиан (Кит) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Донгак Торепчи (Рос) и Чжан Пеймиан (Кит) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Донгак Торепчи (Рос) легко справится с таким соперником, как Чжан Пеймиан (Кит). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Чжан Пеймиан (Кит), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Донгак Торепчи (Рос)

Так как Донгак Торепчи (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Донгак Торепчи (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Донгак Торепчи (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Донгак Торепчи (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Чжан Пеймиан (Кит)

В данный момент Чжан Пеймиан (Кит) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Чжан Пеймиан (Кит) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Чжан Пеймиан (Кит) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Чжан Пеймиан (Кит) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта

Спортивные эксперты считают, что Донгак Торепчи (Рос) сейчас намного сильнее, чем Чжан Пеймиан (Кит), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Донгак Торепчи (Рос) — Чжан Пеймиан (Кит) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Чжан Пеймиан (Кит) выиграет нокаутом.

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