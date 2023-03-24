Прогноз на бой Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи) 24-го марта 2023 года

«Тхонгпун ПК Саенчай (Таи)» – «Туморроу Киатсонгрит (Таи)». 24.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 24 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи):

победа Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Туморроу Киатсонгрит (Таи) – 0

Прогноз на матч Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – Туморроу Киатсонгрит (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Туморроу Киатсонгрит (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Туморроу Киатсонгрит (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Туморроу Киатсонгрит (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Туморроу Киатсонгрит (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Туморроу Киатсонгрит (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Туморроу Киатсонгрит (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Туморроу Киатсонгрит (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Туморроу Киатсонгрит (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Туморроу Киатсонгрит (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Туморроу Киатсонгрит (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – Туморроу Киатсонгрит (Таи) 24.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) легко справится с таким соперником, как Туморроу Киатсонгрит (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Туморроу Киатсонгрит (Таи).

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи)

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Туморроу Киатсонгрит (Таи)

Сейчас Туморроу Киатсонгрит (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Туморроу Киатсонгрит (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Туморроу Киатсонгрит (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Туморроу Киатсонгрит (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Туморроу Киатсонгрит (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Туморроу Киатсонгрит (Таи) собираются ставить на то, что сильнее будет Тхонгпун ПК Саенчай (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Туморроу Киатсонгрит (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) выиграет бой.

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