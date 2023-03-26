Прогноз на бой Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел) 26 марта

«Натан Хини (Вел)» – «Джек Флэтли (Вел)». 26.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26-го марта 2023 года состоится интересный поединок Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 26-го марта 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел):

победа Натан Хини (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джек Флэтли (Вел) – 0

Прогноз на матч Натан Хини (Вел) – Джек Флэтли (Вел) Бои, титульный бой, 26-го марта 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Натан Хини (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Натан Хини (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Натан Хини (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Натан Хини (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Натан Хини (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Натан Хини (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джек Флэтли (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джек Флэтли (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джек Флэтли (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джек Флэтли (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Джек Флэтли (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Натан Хини (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Натан Хини (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Натан Хини (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Натан Хини (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Натан Хини (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Натан Хини (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джек Флэтли (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джек Флэтли (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джек Флэтли (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джек Флэтли (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джек Флэтли (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джек Флэтли (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джек Флэтли (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Натан Хини (Вел) – Джек Флэтли (Вел) 26.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Натан Хини (Вел) и Джек Флэтли (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Натан Хини (Вел) и Джек Флэтли (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Натан Хини (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Джек Флэтли (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Натан Хини (Вел).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джек Флэтли (Вел).

Натан Хини (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Натан Хини (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Натан Хини (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Натан Хини (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Натан Хини (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джек Флэтли (Вел)

На данный момент Джек Флэтли (Вел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джек Флэтли (Вел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джек Флэтли (Вел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джек Флэтли (Вел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джек Флэтли (Вел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Натан Хини (Вел) — Джек Флэтли (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Натан Хини (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Натан Хини (Вел) легко справится с таким соперником, как Джек Флэтли (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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