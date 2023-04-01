Прогноз на бой Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе) 01 апреля

«Йосинори Хори (Япо)» – «Вугар Кьярамов (Азе)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01-го апреля состоится интересный поединок Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 07:00 по московскому времени Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Йосинори Хори (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе):

победа Йосинори Хори (Япо) – 0, ничья – 0, победа Вугар Кьярамов (Азе) – 0

Прогноз на матч Йосинори Хори (Япо) – Вугар Кьярамов (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го апреля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Йосинори Хори (Япо) не очень выгодно, а вот Вугар Кьярамов (Азе) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Йосинори Хори (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Йосинори Хори (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Йосинори Хори (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Йосинори Хори (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Вугар Кьярамов (Азе) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вугар Кьярамов (Азе) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вугар Кьярамов (Азе) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вугар Кьярамов (Азе) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вугар Кьярамов (Азе) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Йосинори Хори (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йосинори Хори (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йосинори Хори (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йосинори Хори (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йосинори Хори (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йосинори Хори (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Вугар Кьярамов (Азе) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Вугар Кьярамов (Азе) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Вугар Кьярамов (Азе) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Вугар Кьярамов (Азе) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Вугар Кьярамов (Азе) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Вугар Кьярамов (Азе) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Вугар Кьярамов (Азе) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Йосинори Хори (Япо) – Вугар Кьярамов (Азе) 01.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Йосинори Хори (Япо) и Вугар Кьярамов (Азе) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Вугар Кьярамов (Азе), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Йосинори Хори (Япо)

На самом деле Йосинори Хори (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Йосинори Хори (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Йосинори Хори (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Йосинори Хори (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Йосинори Хори (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Вугар Кьярамов (Азе)

В своей карьере Вугар Кьярамов (Азе) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Вугар Кьярамов (Азе) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Вугар Кьярамов (Азе) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Вугар Кьярамов (Азе) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го апреля

Никто не сомневается, что Йосинори Хори (Япо) намного сильнее, чем Вугар Кьярамов (Азе), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Йосинори Хори (Япо) — Вугар Кьярамов (Азе) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Йосинори Хори (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat4-904429-stavki-na-match-bentli-grins-sent-olbans-saints-prognoz-na-futbol-ot-31-03-23/