Прогноз на бой Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг) 15-го апреля 2023 года

«Дэниел Сквор (Чех)» – «Дэн Винни (Анг)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15-го апреля состоится интересный поединок Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг) пройдет 15-го апреля, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дэниел Сквор (Чех) имеет две победы нокаутом, а Дэн Винни (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг):

победа Дэниел Сквор (Чех) – 0, ничья – 0, победа Дэн Винни (Анг) – 0

Прогноз на матч Дэниел Сквор (Чех) – Дэн Винни (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го апреля :

Так как Дэниел Сквор (Чех) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Дэн Винни (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Дэниел Сквор (Чех) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дэниел Сквор (Чех) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дэниел Сквор (Чех) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дэниел Сквор (Чех) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дэниел Сквор (Чех) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дэниел Сквор (Чех) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дэниел Сквор (Чех) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Дэн Винни (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дэн Винни (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дэн Винни (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дэн Винни (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дэн Винни (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Дэниел Сквор (Чех) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дэниел Сквор (Чех) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дэниел Сквор (Чех) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дэниел Сквор (Чех) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дэниел Сквор (Чех) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Дэн Винни (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дэн Винни (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дэн Винни (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дэн Винни (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дэн Винни (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дэниел Сквор (Чех) – Дэн Винни (Анг) 15.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дэниел Сквор (Чех) и Дэн Винни (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дэниел Сквор (Чех) и Дэн Винни (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дэниел Сквор (Чех) будет намного сильнее, чем Дэн Винни (Анг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дэн Винни (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Дэниел Сквор (Чех)

Несмотря на то, что Дэниел Сквор (Чех) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Дэниел Сквор (Чех) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Дэниел Сквор (Чех) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Дэниел Сквор (Чех) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дэн Винни (Анг)

В данный момент Дэн Винни (Анг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дэн Винни (Анг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дэн Винни (Анг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дэн Винни (Анг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го апреля

Несмотря на то, что Дэниел Сквор (Чех) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Дэн Винни (Анг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Дэниел Сквор (Чех) — Дэн Винни (Анг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Дэниел Сквор (Чех) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.