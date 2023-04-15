Прогноз на бой Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США) 15 апреля

«Карлос Вемола (Чех)» – «Аль Матавао (США)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15-го апреля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Карлос Вемола (Чех) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 15-го апреля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США):

победа Карлос Вемола (Чех) – 0, ничья – 0, победа Аль Матавао (США) – 0

Прогноз на матч Карлос Вемола (Чех) – Аль Матавао (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го апреля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Карлос Вемола (Чех) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Карлос Вемола (Чех) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Карлос Вемола (Чех) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Карлос Вемола (Чех) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Карлос Вемола (Чех) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Аль Матавао (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Аль Матавао (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Аль Матавао (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Аль Матавао (США) должен быть в хорошей физической форме. Аль Матавао (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Карлос Вемола (Чех) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Карлос Вемола (Чех) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Карлос Вемола (Чех) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Карлос Вемола (Чех) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Карлос Вемола (Чех) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Аль Матавао (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Аль Матавао (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Аль Матавао (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Аль Матавао (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Аль Матавао (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Аль Матавао (США) должен задуматься о своей обороне.

Карлос Вемола (Чех) – Аль Матавао (США) 15.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Карлос Вемола (Чех) и Аль Матавао (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Карлос Вемола (Чех) и Аль Матавао (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Карлос Вемола (Чех) и Аль Матавао (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Карлос Вемола (Чех) и Аль Матавао (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Карлос Вемола (Чех) и Аль Матавао (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Карлос Вемола (Чех) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Аль Матавао (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Карлос Вемола (Чех)

Как бы Карлос Вемола (Чех) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Карлос Вемола (Чех) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Карлос Вемола (Чех) дрался на ринге только с представителями своей страны. Карлос Вемола (Чех) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Карлос Вемола (Чех) совершенно не работает над собственной защитой.

Аль Матавао (США)

В данный момент Аль Матавао (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Аль Матавао (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Аль Матавао (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Аль Матавао (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го апреля 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Карлос Вемола (Чех) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Карлос Вемола (Чех) — Аль Матавао (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Карлос Вемола (Чех) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.