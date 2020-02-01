Прогноз Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (02-го февраля), ставки и коэффициенты

Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч (02.02.20)

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Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Рио-Гранде Вэйли

Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Рио-Гранде Вэйли – Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, запланированный на 02.02.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 04:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.Принципиальный баскетбольный поединок Рио-Гранде Вэйли - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс назначен на 02.02.2020, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.К данному поединку баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Рио-Гранде Вэйли подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.

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Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (02.02.2020), ставки и коэффициенты

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Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

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Сегодня матч Рио-Гранде Вэйли — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Рио-Гранде Вэйли - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: хозяева докажут превосходство над соперником

СЕГОДНЯ МАТЧ Рио-Гранде Вэйли - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Рио-Гранде Вэйли - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, запланированного на 02.02.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Рио-Гранде Вэйли и Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэйли.После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Рио-Гранде Вэйли сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Рио-Гранде Вэйли бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.В прошлом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.Стало известно, что баскетбольная встреча Рио-Гранде Вэйли - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пройдет 02.02.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.В этом сезоне у баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэйли подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэйли и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэйли еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли сыграет в конкретном матче. Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Рио-Гранде Вэйли совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В данный момент баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

http://evolvegame.ru/cat1-235381-knak-avok-ahel-prognoz-i-stavki-ot-professionala-01-02-20/