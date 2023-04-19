Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.23)

Прогноз Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн) (20-го апреля), ставки и коэффициенты

Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн) (20 апреля), ставки и коэффициенты

20 апреля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) примет соперника по национальному первенству Нунавэйдинг Спектрс (жeн).



В последней встрече баскетбольных клубов Мельбурн Тайгерз (жeн) и Нунавэйдинг Спектрс (жeн) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 20 апреля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 11:30 по МСК.



Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Мельбурн Тайгерз (жeн) и Нунавэйдинг Спектрс (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 20 апреля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Мельбурн Тайгерз (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Мельбурн Тайгерз (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Мельбурн Тайгерз (жeн) нет более травмированных игроков основы.



Нунавэйдинг Спектрс (жeн)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Мельбурн Тайгерз (жeн) наконец-то возвращаются домой, а 20 апреля им уже необходимо сыграть поединок против БК Нунавэйдинг Спектрс (жeн). На площадке игроки обеих команд появятся в 11:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.23)

Мельбурн Тайгерз (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нунавэйдинг Спектрс (жeн)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20 апреля сыграет матч против БК Нунавэйдинг Спектрс (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мельбурн Тайгерз (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Мельбурн Тайгерз (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Мельбурн Тайгерз (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Мельбурн Тайгерз (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мельбурн Тайгерз (жeн) — Нунавэйдинг Спектрс (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Мельбурн Тайгерз (жeн) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Мельбурн Тайгерз (жeн) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Мельбурн Тайгерз (жeн) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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