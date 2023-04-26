Прогноз на бой Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру) 28-го апреля

«Александр Подлесный (Укр)» – «Важа Циптаури (Гру)». 28.04.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го апреля должен состояться бой Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Подлесный (Укр) и Важа Циптаури (Гру) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Александр Подлесный (Укр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Важа Циптаури (Гру), так что вряд ли в 20:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру):

победа Александр Подлесный (Укр) – 0, ничья – 0, победа Важа Циптаури (Гру) – 0

Прогноз на матч Александр Подлесный (Укр) – Важа Циптаури (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Александр Подлесный (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Важа Циптаури (Гру) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Александр Подлесный (Укр) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Александр Подлесный (Укр) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Александр Подлесный (Укр) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Александр Подлесный (Укр) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Александр Подлесный (Укр) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Важа Циптаури (Гру) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Важа Циптаури (Гру) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Важа Циптаури (Гру) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Важа Циптаури (Гру) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Важа Циптаури (Гру) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Александр Подлесный (Укр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Александр Подлесный (Укр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Александр Подлесный (Укр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Александр Подлесный (Укр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Александр Подлесный (Укр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Важа Циптаури (Гру) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Важа Циптаури (Гру) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Важа Циптаури (Гру) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Важа Циптаури (Гру) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Важа Циптаури (Гру) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Важа Циптаури (Гру) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Важа Циптаури (Гру) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Александр Подлесный (Укр) – Важа Циптаури (Гру) 28.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Подлесный (Укр) и Важа Циптаури (Гру). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Подлесный (Укр) и Важа Циптаури (Гру) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Подлесный (Укр) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Важа Циптаури (Гру) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Александр Подлесный (Укр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Важа Циптаури (Гру).

Александр Подлесный (Укр)

Александр Подлесный (Укр) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Александр Подлесный (Укр) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Александр Подлесный (Укр) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Александр Подлесный (Укр) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Александр Подлесный (Укр) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Важа Циптаури (Гру)

Уже несколько лет Важа Циптаури (Гру) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Важа Циптаури (Гру) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Важа Циптаури (Гру) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Александр Подлесный (Укр) — Важа Циптаури (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го апреля

Спортивные эксперты считают, что Александр Подлесный (Укр) сейчас намного сильнее, чем Важа Циптаури (Гру), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Александр Подлесный (Укр) является очевидным фаворитом, ведь Важа Циптаури (Гру) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat0-908365-prognoz-tristan-boyer-mateush-alvesh-27-go-aprelya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-645713-segodnya-match-abk-orion-arizona-podol-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-27-04-23/