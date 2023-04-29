Прогноз на бой Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел) 29-го апреля 2023 года

«Рис Макки (С. Ирл)» – «Джим Уоллхед (Вел)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рис Макки (С. Ирл) проведет 29 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джим Уоллхед (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 29 апреля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 23:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел):

победа Рис Макки (С. Ирл) – 1.26, ничья – 71, победа Джим Уоллхед (Вел) – 3.8

Прогноз на матч Рис Макки (С. Ирл) – Джим Уоллхед (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 апреля :

Ставки по коэффициенту 1.26 окажутся выигрышными, если Рис Макки (С. Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Джим Уоллхед (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.8.

История личных встреч

На данный момент Рис Макки (С. Ирл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рис Макки (С. Ирл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рис Макки (С. Ирл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рис Макки (С. Ирл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джим Уоллхед (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джим Уоллхед (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джим Уоллхед (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джим Уоллхед (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джим Уоллхед (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Рис Макки (С. Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рис Макки (С. Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рис Макки (С. Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рис Макки (С. Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рис Макки (С. Ирл) валится с ног. К тому же, Рис Макки (С. Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рис Макки (С. Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Джим Уоллхед (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джим Уоллхед (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джим Уоллхед (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джим Уоллхед (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Рис Макки (С. Ирл) – Джим Уоллхед (Вел) 29.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рис Макки (С. Ирл) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рис Макки (С. Ирл) и Джим Уоллхед (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джим Уоллхед (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рис Макки (С. Ирл)

Как бы Рис Макки (С. Ирл) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рис Макки (С. Ирл) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рис Макки (С. Ирл) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рис Макки (С. Ирл) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рис Макки (С. Ирл) совершенно не работает над собственной защитой.

Джим Уоллхед (Вел)

В своей карьере Джим Уоллхед (Вел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джим Уоллхед (Вел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джим Уоллхед (Вел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джим Уоллхед (Вел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Рис Макки (С. Ирл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рис Макки (С. Ирл) — Джим Уоллхед (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рис Макки (С. Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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