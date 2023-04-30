ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн) (30-го апреля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн) 30 апреля

30 апреля в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) примет соперника по национальному первенству Санту-Андре (жeн).



30 апреля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) – Санту-Андре (жeн), который начнется в 23:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн) состоится 30 апреля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 23:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) нет более травмированных игроков основы.



Санту-Андре (жeн)

На данный момент баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Санту-Андре (жeн) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Санту-Андре (жeн) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн)

На 30 апреля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 23:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Санту-Андре (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн) (30 апреля), ставки и коэффициенты

ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Санту-Андре (жeн)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30 апреля сыграет матч против БК Санту-Андре (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Санту-Андре (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) — Санту-Андре (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба ЛСБ Рио-де-Жанейро (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Санту-Андре (жeн) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Санту-Андре (жeн) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat2-646697-segodnya-match-kus-yonicho-asd-luiss-roma-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-04-23/