Прогноз на бой Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос) 06-го мая

«Алексей Егоров (Рос)» – «Владимир Жигайлов (Рос)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос) на 06-го мая 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:40.

В 16:40 по московскому времени Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го мая 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Алексей Егоров (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос):

победа Алексей Егоров (Рос) – 1.04, ничья – 21, победа Владимир Жигайлов (Рос) – 15

Прогноз на матч Алексей Егоров (Рос) – Владимир Жигайлов (Рос) Бои, титульный бой, 06-го мая 2023 года :

Так как Алексей Егоров (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.04. В то же время Владимир Жигайлов (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 15.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алексей Егоров (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алексей Егоров (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алексей Егоров (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алексей Егоров (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алексей Егоров (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Владимир Жигайлов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Владимир Жигайлов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Владимир Жигайлов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Владимир Жигайлов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Владимир Жигайлов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Алексей Егоров (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Алексей Егоров (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Алексей Егоров (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Алексей Егоров (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Алексей Егоров (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Алексей Егоров (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Владимир Жигайлов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Владимир Жигайлов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Владимир Жигайлов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Владимир Жигайлов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алексей Егоров (Рос) – Владимир Жигайлов (Рос) 06.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Алексей Егоров (Рос) и Владимир Жигайлов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Алексей Егоров (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Владимир Жигайлов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Алексей Егоров (Рос)

В своей профессиональной карьере Алексей Егоров (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Алексей Егоров (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Алексей Егоров (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Алексей Егоров (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Алексей Егоров (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Владимир Жигайлов (Рос)

В своей карьере Владимир Жигайлов (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Владимир Жигайлов (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Владимир Жигайлов (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Владимир Жигайлов (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Алексей Егоров (Рос) — Владимир Жигайлов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 06-го мая 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Алексей Егоров (Рос) сейчас намного сильнее, чем Владимир Жигайлов (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Алексей Егоров (Рос) легко справится с таким соперником, как Владимир Жигайлов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat1-649516-prognoz-na-match-sauzern-distrikt-spartans-taunsvill-hit-ot-eksperta-05-05-23/

http://rockaluga.ru/cat2-911187-prognoz-na-match-sankt-yakob-im-rozental-kak-1909-ot-eksperta-05-05-23/