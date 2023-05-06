Прогноз на бой Тайлер Денни (Вел) — Маколей Макгоуэн (Анг) 06 мая

«Тайлер Денни (Вел)» – «Маколей Макгоуэн (Анг)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го мая 2023 года должен состояться бой Тайлер Денни (Вел) — Маколей Макгоуэн (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Тайлер Денни (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Маколей Макгоуэн (Анг), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайлер Денни (Вел) — Маколей Макгоуэн (Анг):

победа Тайлер Денни (Вел) – 0, ничья – 0, победа Маколей Макгоуэн (Анг) – 0

Прогноз на матч Тайлер Денни (Вел) – Маколей Макгоуэн (Анг) Бои, титульный бой, 06-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Тайлер Денни (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Маколей Макгоуэн (Анг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Тайлер Денни (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тайлер Денни (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тайлер Денни (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тайлер Денни (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тайлер Денни (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тайлер Денни (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тайлер Денни (Вел) может и не устоять на ногах.

Маколей Макгоуэн (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Маколей Макгоуэн (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Маколей Макгоуэн (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Маколей Макгоуэн (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Маколей Макгоуэн (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Тайлер Денни (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тайлер Денни (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тайлер Денни (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тайлер Денни (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тайлер Денни (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тайлер Денни (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Маколей Макгоуэн (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Маколей Макгоуэн (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Маколей Макгоуэн (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Маколей Макгоуэн (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Маколей Макгоуэн (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Маколей Макгоуэн (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Маколей Макгоуэн (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тайлер Денни (Вел) – Маколей Макгоуэн (Анг) 06.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тайлер Денни (Вел) и Маколей Макгоуэн (Анг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тайлер Денни (Вел) легко справится с таким соперником, как Маколей Макгоуэн (Анг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Тайлер Денни (Вел) в данный момент сильнее, нежели Маколей Макгоуэн (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тайлер Денни (Вел)

Тайлер Денни (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тайлер Денни (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тайлер Денни (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тайлер Денни (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тайлер Денни (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Маколей Макгоуэн (Анг)

В данный момент Маколей Макгоуэн (Анг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Маколей Макгоуэн (Анг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Маколей Макгоуэн (Анг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Маколей Макгоуэн (Анг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тайлер Денни (Вел) — Маколей Макгоуэн (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 06-го мая 2023 года

В этом поединке Тайлер Денни (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Маколей Макгоуэн (Анг), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тайлер Денни (Вел) — Маколей Макгоуэн (Анг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Маколей Макгоуэн (Анг) выиграет нокаутом.

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