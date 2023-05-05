Прогноз на бой Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек) 07-го мая 2023 года

«Виктор Рейес Бернабе (Мек)» – «Сальвадор Хуарес (Мек)». 07.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек) на 07-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Стало известно, что именно 07-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек):

победа Виктор Рейес Бернабе (Мек) – 1.285, ничья – 19, победа Сальвадор Хуарес (Мек) – 4.14

Прогноз на матч Виктор Рейес Бернабе (Мек) – Сальвадор Хуарес (Мек) Бои, титульный бой, 07-го мая :

По коэффициенту 1.285 ставить на то, что выиграет Виктор Рейес Бернабе (Мек) не очень выгодно, а вот Сальвадор Хуарес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.14.

История личных встреч

Виктор Рейес Бернабе (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Виктор Рейес Бернабе (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Виктор Рейес Бернабе (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Виктор Рейес Бернабе (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Виктор Рейес Бернабе (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Виктор Рейес Бернабе (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Виктор Рейес Бернабе (Мек) может и не устоять на ногах.

Сальвадор Хуарес (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сальвадор Хуарес (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сальвадор Хуарес (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сальвадор Хуарес (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Сальвадор Хуарес (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Виктор Рейес Бернабе (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Виктор Рейес Бернабе (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Виктор Рейес Бернабе (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Виктор Рейес Бернабе (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Виктор Рейес Бернабе (Мек) валится с ног. К тому же, Виктор Рейес Бернабе (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Виктор Рейес Бернабе (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Сальвадор Хуарес (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сальвадор Хуарес (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сальвадор Хуарес (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сальвадор Хуарес (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сальвадор Хуарес (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Виктор Рейес Бернабе (Мек) – Сальвадор Хуарес (Мек) 07.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сальвадор Хуарес (Мек).

Виктор Рейес Бернабе (Мек)

Виктор Рейес Бернабе (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Виктор Рейес Бернабе (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Виктор Рейес Бернабе (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Виктор Рейес Бернабе (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Виктор Рейес Бернабе (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Сальвадор Хуарес (Мек)

Никаких высот Сальвадор Хуарес (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сальвадор Хуарес (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сальвадор Хуарес (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сальвадор Хуарес (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Виктор Рейес Бернабе (Мек) — Сальвадор Хуарес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го мая

Несмотря на то, что Виктор Рейес Бернабе (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сальвадор Хуарес (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Виктор Рейес Бернабе (Мек) и Сальвадор Хуарес (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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