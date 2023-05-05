Прогноз Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй (06 мая), ставки и коэффициенты

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (06.05.23)

06 мая в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро примет соперника по национальному первенству Жужуй.



Баскетболисты клубов Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро и Жужуй в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 06 мая. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй, запланированное на 06 мая. Поставить на матч можно будет до 04:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Жужуй была еще пять лет назад.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

Летом баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Жужуй

Президент баскетбольного клуба Жужуй ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Жужуй сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Жужуй в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Аргентины, Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй, который организаторы собираются провести 06 мая. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро.



Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй (06 мая), ставки и коэффициенты

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Жужуй

В прошлом матче баскетбольный клуб Жужуй потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Жужуй и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Жужуй находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06 мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Жужуй все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Жужуй также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Жужуй продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Жужуй не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Жужуй уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Жужуй очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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