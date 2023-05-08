Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.05.23)

Прогноз Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд (08 мая), ставки и коэффициенты

Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд (08-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

08-го мая 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Мирьям Бьорклунд , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор Таунсенд.



Так как Мирьям Бьорклунд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Тэйлор Таунсенд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 08-го мая 2023 года. Но, доказать обратное Мирьям Бьорклунд все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд, которая пройдет 08-го мая 2023 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Мирьям Бьорклунд

Так как Мирьям Бьорклунд выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Мирьям Бьорклунд снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Мирьям Бьорклунд, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Мирьям Бьорклунд чем-то удивить, пока не ясно.



Тэйлор Таунсенд

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тэйлор Таунсенд на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тэйлор Таунсенд демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тэйлор Таунсенд имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тэйлор Таунсенд намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тэйлор Таунсенд не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тэйлор Таунсенд будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тэйлор Таунсенд и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тэйлор Таунсенд умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд

Длительное время Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.05.23)

Мирьям Бьорклунд

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мирьям Бьорклунд проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мирьям Бьорклунд в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мирьям Бьорклунд больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мирьям Бьорклунд уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Тэйлор Таунсенд

Тэйлор Таунсенд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тэйлор Таунсенд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тэйлор Таунсенд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тэйлор Таунсенд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тэйлор Таунсенд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мирьям Бьорклунд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тэйлор Таунсенд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мирьям Бьорклунд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тэйлор Таунсенд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мирьям Бьорклунд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мирьям Бьорклунд — Тэйлор Таунсенд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мирьям Бьорклунд и Тэйлор Таунсенд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-650035-mattias-udzhvari-branko-dzhurich-prognoz-professionala-na-match-08-05-23/