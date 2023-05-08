Прогноз Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса (08-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса. Прогноз, ставки на матч (08.05.23)

08-го мая в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анна Синклэр Роджерс , а противостоять в этом поединке будет Яна Бадоса.



Так как теннисный поединок Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса пройдет уже 08-го мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Анна Синклэр Роджерс на тот момент намного сильнее, нежели Яна Бадоса.



Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Яна Бадоса, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Яна Бадоса выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Анна Синклэр Роджерс

Анна Синклэр Роджерс отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Анна Синклэр Роджерс проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Анна Синклэр Роджерс проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Анна Синклэр Роджерс играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Анна Синклэр Роджерс больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Яна Бадоса

На этом турнире Яна Бадоса играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Яна Бадоса все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Яна Бадоса не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Яна Бадоса уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Яна Бадоса на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Яна Бадоса пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса (08-го мая), ставки и коэффициенты

Анна Синклэр Роджерс

Анна Синклэр Роджерс не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Анна Синклэр Роджерс любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Анна Синклэр Роджерс умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Анна Синклэр Роджерс не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Анна Синклэр Роджерс умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Яна Бадоса

На этом турнире Яна Бадоса играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Яна Бадоса какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Яна Бадоса уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Яна Бадоса много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Яна Бадоса сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Яна Бадоса не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса: снова ждем результативной игры

Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анна Синклэр Роджерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Яна Бадоса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анна Синклэр Роджерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Яна Бадоса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анна Синклэр Роджерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Яна Бадоса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анна Синклэр Роджерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анна Синклэр Роджерс — Яна Бадоса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Анна Синклэр Роджерс и Яна Бадоса сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Анна Синклэр Роджерс, и Яна Бадоса будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-650104-prognoz-na-match-radu-albot-yakub-mensik-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-08-05-23/