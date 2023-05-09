Прогноз на бой Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур) 09-го мая

«Нурбек Оралбай (Каз)» – «Каан Айкутсун (Тур)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур). На ринге его участники появятся в 13:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Нурбек Оралбай (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го мая 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур). По Москве начало данного поединка будет в 13:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур):

победа Нурбек Оралбай (Каз) – 0, ничья – 0, победа Каан Айкутсун (Тур) – 0

Прогноз на матч Нурбек Оралбай (Каз) – Каан Айкутсун (Тур) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Нурбек Оралбай (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Нурбек Оралбай (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Нурбек Оралбай (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Нурбек Оралбай (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Нурбек Оралбай (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Нурбек Оралбай (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Нурбек Оралбай (Каз) может и не устоять на ногах.

Каан Айкутсун (Тур) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Каан Айкутсун (Тур) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Каан Айкутсун (Тур), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Каан Айкутсун (Тур) должен быть в хорошей физической форме. Каан Айкутсун (Тур) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Нурбек Оралбай (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Нурбек Оралбай (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Нурбек Оралбай (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Нурбек Оралбай (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Нурбек Оралбай (Каз) валится с ног. К тому же, Нурбек Оралбай (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Нурбек Оралбай (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Каан Айкутсун (Тур) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Каан Айкутсун (Тур) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Каан Айкутсун (Тур) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Каан Айкутсун (Тур) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Каан Айкутсун (Тур), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Нурбек Оралбай (Каз) – Каан Айкутсун (Тур) 09.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Нурбек Оралбай (Каз) и Каан Айкутсун (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Нурбек Оралбай (Каз) и Каан Айкутсун (Тур) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Нурбек Оралбай (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Каан Айкутсун (Тур) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нурбек Оралбай (Каз) легко справится с таким соперником, как Каан Айкутсун (Тур). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Нурбек Оралбай (Каз) в данный момент сильнее, нежели Каан Айкутсун (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Нурбек Оралбай (Каз)

На самом деле Нурбек Оралбай (Каз) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Нурбек Оралбай (Каз) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Нурбек Оралбай (Каз) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Нурбек Оралбай (Каз) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Нурбек Оралбай (Каз) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Каан Айкутсун (Тур)

Уже несколько лет Каан Айкутсун (Тур) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Каан Айкутсун (Тур) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Каан Айкутсун (Тур) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Нурбек Оралбай (Каз) — Каан Айкутсун (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09-го мая 2023 года

Никто не сомневается, что Нурбек Оралбай (Каз) намного сильнее, чем Каан Айкутсун (Тур), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Нурбек Оралбай (Каз) легко справится с таким соперником, как Каан Айкутсун (Тур). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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