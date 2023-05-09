Прогноз на бой Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб) 09.05.2023

«Алохон Абдуллаев (Узб)» – «Алмир Мемич (Срб)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 мая состоится интересный поединок Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:30 по московскому времени Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Алохон Абдуллаев (Узб).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб):

победа Алохон Абдуллаев (Узб) – 0, ничья – 0, победа Алмир Мемич (Срб) – 0

Прогноз на матч Алохон Абдуллаев (Узб) – Алмир Мемич (Срб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09 мая :

Букмекерские конторы на бой Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Алохон Абдуллаев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Алохон Абдуллаев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Алохон Абдуллаев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Алохон Абдуллаев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Алохон Абдуллаев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Алохон Абдуллаев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Алмир Мемич (Срб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алмир Мемич (Срб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алмир Мемич (Срб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алмир Мемич (Срб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алмир Мемич (Срб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Алохон Абдуллаев (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Алохон Абдуллаев (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Алохон Абдуллаев (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Алохон Абдуллаев (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Алохон Абдуллаев (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Алмир Мемич (Срб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алмир Мемич (Срб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алмир Мемич (Срб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алмир Мемич (Срб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алохон Абдуллаев (Узб) – Алмир Мемич (Срб) 09.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Алохон Абдуллаев (Узб) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алмир Мемич (Срб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Алохон Абдуллаев (Узб)

На самом деле Алохон Абдуллаев (Узб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Алохон Абдуллаев (Узб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Алохон Абдуллаев (Узб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Алохон Абдуллаев (Узб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Алохон Абдуллаев (Узб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Алмир Мемич (Срб)

В данный момент Алмир Мемич (Срб) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Алмир Мемич (Срб) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Алмир Мемич (Срб) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Алмир Мемич (Срб) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Алохон Абдуллаев (Узб) — Алмир Мемич (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09 мая

Так как Алохон Абдуллаев (Узб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Алмир Мемич (Срб).

Статистика и личные встречи

Так как Алохон Абдуллаев (Узб) и Алмир Мемич (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat3-651158-gepardy-kosmonavty-prognoz-specialista-na-basketbol-10-05-23/

http://rockaluga.ru/cat0-912905-prognoz-alisiya-parks-anett-kontaveyt-10-go-maya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/