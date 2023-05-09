Прогноз на бой Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз) 09-го мая 2023 года

«Вандерли Перейра (Бра)» – «Нурканат Райыс (Каз)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09.05.2023 состоится интересный поединок Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:40 по московскому времени Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Вандерли Перейра (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз):

победа Вандерли Перейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Нурканат Райыс (Каз) – 0

Прогноз на матч Вандерли Перейра (Бра) – Нурканат Райыс (Каз) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09.05.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Вандерли Перейра (Бра) не очень выгодно, а вот Нурканат Райыс (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Вандерли Перейра (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Вандерли Перейра (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Вандерли Перейра (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Вандерли Перейра (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Вандерли Перейра (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Вандерли Перейра (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Нурканат Райыс (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Нурканат Райыс (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Нурканат Райыс (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Нурканат Райыс (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Нурканат Райыс (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Вандерли Перейра (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Вандерли Перейра (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Вандерли Перейра (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Вандерли Перейра (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Вандерли Перейра (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Нурканат Райыс (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Нурканат Райыс (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Нурканат Райыс (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Нурканат Райыс (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Нурканат Райыс (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Вандерли Перейра (Бра) – Нурканат Райыс (Каз) 09.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Вандерли Перейра (Бра) и Нурканат Райыс (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Вандерли Перейра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нурканат Райыс (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Вандерли Перейра (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Вандерли Перейра (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Вандерли Перейра (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Вандерли Перейра (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Вандерли Перейра (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Нурканат Райыс (Каз)

Никаких высот Нурканат Райыс (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Нурканат Райыс (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Нурканат Райыс (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Нурканат Райыс (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09.05.2023

Никто не сомневается, что Вандерли Перейра (Бра) намного сильнее, чем Нурканат Райыс (Каз), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Вандерли Перейра (Бра) — Нурканат Райыс (Каз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Вандерли Перейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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