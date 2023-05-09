Прогноз на бой Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг) 11 мая

«Хуан Безуиденхоут (ЮАР)» – «Бойка Кабангу (Д.Кнг)». 11.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11 мая должен состояться бой Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 13:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 13:00 по московскому времени Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хуан Безуиденхоут (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг):

победа Хуан Безуиденхоут (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Бойка Кабангу (Д.Кнг) – 0

Прогноз на матч Хуан Безуиденхоут (ЮАР) – Бойка Кабангу (Д.Кнг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 мая :

Букмекерские конторы на бой Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хуан Безуиденхоут (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хуан Безуиденхоут (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хуан Безуиденхоут (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хуан Безуиденхоут (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хуан Безуиденхоут (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Бойка Кабангу (Д.Кнг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Бойка Кабангу (Д.Кнг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Бойка Кабангу (Д.Кнг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Бойка Кабангу (Д.Кнг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Бойка Кабангу (Д.Кнг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Хуан Безуиденхоут (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Хуан Безуиденхоут (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Хуан Безуиденхоут (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Хуан Безуиденхоут (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Хуан Безуиденхоут (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Хуан Безуиденхоут (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Бойка Кабангу (Д.Кнг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бойка Кабангу (Д.Кнг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бойка Кабангу (Д.Кнг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бойка Кабангу (Д.Кнг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бойка Кабангу (Д.Кнг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бойка Кабангу (Д.Кнг) должен задуматься о своей обороне.

Хуан Безуиденхоут (ЮАР) – Бойка Кабангу (Д.Кнг) 11.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хуан Безуиденхоут (ЮАР) и Бойка Кабангу (Д.Кнг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хуан Безуиденхоут (ЮАР) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бойка Кабангу (Д.Кнг).

Хуан Безуиденхоут (ЮАР)

Как бы Хуан Безуиденхоут (ЮАР) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Хуан Безуиденхоут (ЮАР) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Хуан Безуиденхоут (ЮАР) дрался на ринге только с представителями своей страны. Хуан Безуиденхоут (ЮАР) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Хуан Безуиденхоут (ЮАР) совершенно не работает над собственной защитой.

Бойка Кабангу (Д.Кнг)

На сегодняшний день Бойка Кабангу (Д.Кнг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бойка Кабангу (Д.Кнг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бойка Кабангу (Д.Кнг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бойка Кабангу (Д.Кнг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Хуан Безуиденхоут (ЮАР) — Бойка Кабангу (Д.Кнг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 мая

Никто не сомневается, что Хуан Безуиденхоут (ЮАР) намного сильнее, чем Бойка Кабангу (Д.Кнг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хуан Безуиденхоут (ЮАР) будет намного сильнее, чем Бойка Кабангу (Д.Кнг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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