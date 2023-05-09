Прогноз на бой Тумело Маньямала (ЮАР) — Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) 11 мая

«Тумело Маньямала (ЮАР)» – «Мартин Гчинумкхондо (ЮАР)». 11.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 мая состоится интересный поединок Тумело Маньямала (ЮАР) — Мартин Гчинумкхондо (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 13:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тумело Маньямала (ЮАР) — Мартин Гчинумкхондо (ЮАР). По Москве начало данного поединка будет в 13:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тумело Маньямала (ЮАР) — Мартин Гчинумкхондо (ЮАР):

победа Тумело Маньямала (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Тумело Маньямала (ЮАР) – Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Тумело Маньямала (ЮАР) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тумело Маньямала (ЮАР) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тумело Маньямала (ЮАР) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тумело Маньямала (ЮАР) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тумело Маньямала (ЮАР) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тумело Маньямала (ЮАР) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тумело Маньямала (ЮАР) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тумело Маньямала (ЮАР) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тумело Маньямала (ЮАР) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тумело Маньямала (ЮАР) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тумело Маньямала (ЮАР) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тумело Маньямала (ЮАР) – Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) 11.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Тумело Маньямала (ЮАР) и Мартин Гчинумкхондо (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Тумело Маньямала (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Мартин Гчинумкхондо (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тумело Маньямала (ЮАР)

Так как Тумело Маньямала (ЮАР) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тумело Маньямала (ЮАР) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тумело Маньямала (ЮАР) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тумело Маньямала (ЮАР) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мартин Гчинумкхондо (ЮАР)

Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тумело Маньямала (ЮАР) — Мартин Гчинумкхондо (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 мая

Несмотря на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тумело Маньямала (ЮАР) является очевидным фаворитом, ведь Мартин Гчинумкхондо (ЮАР) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat1-912906-prognoz-barbora-zaglavova-strykova-marina-zanevskaya-10-go-maya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-651207-skify-gepardy-prognoz-i-stavki-ot-professionala-10-05-23/